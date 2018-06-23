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У кроссовера Peugeot 5008 появилась удивительная новинка

Peugeot 5008
11:02 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Больше всего обрадуются люди, которые не могут припарковаться возле самой работы.

За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника. Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов.

Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места. Велосипед имеет алюминиевую раму.

Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость – 20 километров в час. В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут.

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Все по теме:

Peugeot 5008, Peugeot eF01, Кроссовер, Электробайк Peugeot eF01, Электровелосипед.
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