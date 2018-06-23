В новом авто Volvo XC90 будет система автономного вождения 4-го уровня

Продажи нового поколения люксового внедорожника Volvo XC90 начнутся в 2021 году (его производство наладят в США). У него будет много передовых технологий, в том числе и система автономного вождения 4-го уровня. Правда, ее можно будет получить только в качестве опции Highway Assist (т.е. за дополнительные деньги). К тому же, эта технология сможет функционировать не на всех дорогах.

Volvo уже давно разрабатывает системы автономного вождения. Их тестируют вместе с компанией Uber. До настоящих беспилотных автомобилей еще, конечно, далеко, но заметный прогресс в этой технологии есть.

Не все во время дорожных тестов проходит "гладко" с беспилотными автомобилями Volvo. Так, в нынешнем году в американском штате Аризона попал в аварию XC90 с новыми технологиями. Полиция пришла к выводу, что система автономного вождения не виновата в ДТП, так как она была выключена.

Что будет представлять собой автономная система вождения 4-го уровня компании Volvo? С ней автомобиль сможет, например, проехать из пункта А в пункт Б без участия человека в процессе движения. Такая система предполагает по-прежнему наличие руля, если человек решит взять на себя управление. Volvo планирует разработать потом систему автономного вождения 5-го уровня, которая уже не предусматривает наличие рулевого колеса.