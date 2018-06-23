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В новом авто Volvo XC90 будет система автономного вождения 4-го уровня

Автомобиль Volvo
17:27 Сегодня Телеграф
autonews.ua
Фото: autonews.ua

Старший вице-президент по исследованиям и разработкам компании Volvo раскрыл некоторые детали комплектации нового внедорожника.

Продажи нового поколения люксового внедорожника Volvo XC90 начнутся в 2021 году (его производство наладят в США). У него будет много передовых технологий, в том числе и система автономного вождения 4-го уровня. Правда, ее можно будет получить только в качестве опции Highway Assist (т.е. за дополнительные деньги). К тому же, эта технология сможет функционировать не на всех дорогах.

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Volvo уже давно разрабатывает системы автономного вождения. Их тестируют вместе с компанией Uber. До настоящих беспилотных автомобилей еще, конечно, далеко, но заметный прогресс в этой технологии есть.

Не все во время дорожных тестов проходит "гладко" с беспилотными автомобилями Volvo. Так, в нынешнем году в американском штате Аризона попал в аварию XC90 с новыми технологиями. Полиция пришла к выводу, что система автономного вождения не виновата в ДТП, так как она была выключена.

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Что будет представлять собой автономная система вождения 4-го уровня компании Volvo? С ней автомобиль сможет, например, проехать из пункта А в пункт Б без участия человека в процессе движения. Такая система предполагает по-прежнему наличие руля, если человек решит взять на себя управление. Volvo планирует разработать потом систему автономного вождения 5-го уровня, которая уже не предусматривает наличие рулевого колеса. 

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Uber, Volvo, Volvo XC90, Автомобиль "Volvo", Новые внедорожники.
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