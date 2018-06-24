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Теперь компании Audi и Hyundai будут сотрудничать

Audi и Hyundaiт сообщили о сотрудничестве
19:29 Сегодня Телеграф
www.autocentre.ua
Фото: www.autocentre.ua

Автомобильные компании Audi и Hyundai начнут сотрудничество в сфере создания водородных авто.

Начнется сотрудничество с передачи компанией Hyundai доступа к современным технологиям, которые были использованы для создания силовых установок автомобилей NEXO и ix35 FCEV. Audi также сможет использовать структуру поставок узлов и деталей компании Hyundai. Напомним, что Audi – подразделение Volkswagen AG, которое отвечает за создание водородных автомобилей. Технологии Hyundai помогут компании гораздо быстрее разрабатывать новые модели.

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Вице-президент Hyundai Motor Company Юсун Чунг заявил: "Подписав этот договор, мы еще раз доказали, что одна из главных целей нашей компании – разработка безопасных водородных автомобилей. Такие модели не только сократят количество вредных выхлопов на улицах, но и ощутимо упростят жизнь наших клиентов. Мы убеждены, что совместная работа с Audi AG продемонстрирует всему миру важность FCEV-технологий".

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Петер Мертенс, представитель компании Audi AG, в свою очередь, сказал, что водород – это самый перспективный вариант развития сферы безопасных автомобилей. Он также заявил, что сотрудничество Hyundai идеально вписывается в их стратегию работы над FCEV-технологиями, ведь данная компания имеет большой опыт в разработке водородных авто. По словам Мертенса, кооперация с Hyundai приведет к настоящему прорыву в этой сфере.

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Представители компании договорились проанализировать возможность использования единых стандартов при создании технологий, используемых в водородных автомобилях. Кроме того, партнеры поставили себе за цель стимулировать разработку профильных инноваций, а также ускорить процесс создания новых FCEV-моделей.

Свою выгоду от сотрудничества двух компаний получит также подразделение Hyundai Mobis, базовый поставщик аксессуаров и деталей. Именно это подразделение на южнокорейском заводе в Чхунджу установило систему конвейерного изготовления элементов для силовых агрегатов водородного типа. Ежегодно на этом заводе выпускается 3 тысячи деталей (электронные составляющие, баки, КПП, моторы). Сотрудничество с компанией Audi позволит заводу выпускать значительно больше изделий – несколько десятков тысяч ежегодно.

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Напомним, что Hyundai Motor – это первый массовый изготовитель в мире моделей, базирующихся на технологии FCEV. Это звание было получено в 2013 году, когда на рынке появился автомобиль ix35 FCEV. Сегодня он продается в восемнадцати странах. Вскоре автолюбители смогут приобрести еще одну водородную модель – NEXO. Создатели использовали в ней усовершенствованную силовую установку, которая позволяет ехать без дозаправки 800 километров.

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Audi, Audi и Hyundai, Hyundai, Hyundai Motor Company, NEXO, Volkswagen AG, Юсун Чунг.
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