Теперь компании Audi и Hyundai будут сотрудничать

Начнется сотрудничество с передачи компанией Hyundai доступа к современным технологиям, которые были использованы для создания силовых установок автомобилей NEXO и ix35 FCEV. Audi также сможет использовать структуру поставок узлов и деталей компании Hyundai. Напомним, что Audi – подразделение Volkswagen AG, которое отвечает за создание водородных автомобилей. Технологии Hyundai помогут компании гораздо быстрее разрабатывать новые модели.

Вице-президент Hyundai Motor Company Юсун Чунг заявил: "Подписав этот договор, мы еще раз доказали, что одна из главных целей нашей компании – разработка безопасных водородных автомобилей. Такие модели не только сократят количество вредных выхлопов на улицах, но и ощутимо упростят жизнь наших клиентов. Мы убеждены, что совместная работа с Audi AG продемонстрирует всему миру важность FCEV-технологий".

Петер Мертенс, представитель компании Audi AG, в свою очередь, сказал, что водород – это самый перспективный вариант развития сферы безопасных автомобилей. Он также заявил, что сотрудничество Hyundai идеально вписывается в их стратегию работы над FCEV-технологиями, ведь данная компания имеет большой опыт в разработке водородных авто. По словам Мертенса, кооперация с Hyundai приведет к настоящему прорыву в этой сфере.

Представители компании договорились проанализировать возможность использования единых стандартов при создании технологий, используемых в водородных автомобилях. Кроме того, партнеры поставили себе за цель стимулировать разработку профильных инноваций, а также ускорить процесс создания новых FCEV-моделей.

Свою выгоду от сотрудничества двух компаний получит также подразделение Hyundai Mobis, базовый поставщик аксессуаров и деталей. Именно это подразделение на южнокорейском заводе в Чхунджу установило систему конвейерного изготовления элементов для силовых агрегатов водородного типа. Ежегодно на этом заводе выпускается 3 тысячи деталей (электронные составляющие, баки, КПП, моторы). Сотрудничество с компанией Audi позволит заводу выпускать значительно больше изделий – несколько десятков тысяч ежегодно.

Напомним, что Hyundai Motor – это первый массовый изготовитель в мире моделей, базирующихся на технологии FCEV. Это звание было получено в 2013 году, когда на рынке появился автомобиль ix35 FCEV. Сегодня он продается в восемнадцати странах. Вскоре автолюбители смогут приобрести еще одну водородную модель – NEXO. Создатели использовали в ней усовершенствованную силовую установку, которая позволяет ехать без дозаправки 800 километров.