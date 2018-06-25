Уникальные и невероятные кадры: как танки НАТО уничтожают автомобили (Видео)

Мало кто знает, но знаменитые танковые соревнования Сильная Европа (Strong Europe Tank Challenge), в которых также участвуют ВС Украины, не обходятся без обычных гражданских авто. Правда, их участие в этих мероприятиях пассивное и в какой-то мере может вызвать слезы…

Роль этих машин – препятствие для танков, которое последним необходимо преодолеть любым образом. Иными словами, легковушки “заставляют” гибнуть под гусеницами танков Abrams M1A2 (США), Challenger II (Великобритания) и Leopard 2A5 (Польша).

Для танкистов это однозначное веселье, а для нас – наглядное доказательство тому, почему лучше не оставлять автомобиль на пути следования тяжелой военной машины.