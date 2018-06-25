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Электрический суперкар Volkswagen I.D. Pikes Peak обновил рекорд на Пайкс-Пике

Volkswagen I.D. Pikes Peak
13:04 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото из открытых источников

Компания Volkswagen приняла участие в гонке по подъёму на гору Пайкс Пик, выведя на трек новый электрический суперкар Volkswagen I.D. Pikes Peak.

Примечательно, что новому болиду удалось побить рекорд предшественника.

Согласно данным мировых спортивных изданий, за рулем нового электрического болида Volkswagen I.D. Pikes Peak находился опытный пилот Ромен Дюма, который побил рекорд Себастьяна Леба.

Отмечается, что пройти 19 990-метровую трассу новый Volkswagen I.D. Pikes Peak смог за 7 минут и 57,148 секунды. Старт гонки пришлось отложить на 40 минут, так как предыдущий гонщик попал в аварию.

Ромен Дюма отметил, что погодные условия не были идеальными для гонки – на трассе образовался сильный туман, а синоптики прогнозировали дождь. Гонщик отметил, что более сухая погода смогла бы улучшить показатели заезда.

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Все по теме:

Volkswagen, Volkswagen I.D. Pikes Peak, Авто, Гонка, Рекорд, Электрический суперкар.
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