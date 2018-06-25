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Volvo планирует создать кроссовер с автопилотом четвертого уровня

Volvo
18:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Компания Volvo работает над созданием автопилота четвертого уровня, который позволит водителю есть, спать и смотреть фильмы во время движения.

Volvo взяла на себя более конкретное (и реалистичное) обязательство, чем большинство его конкурентов: автомобиль с автопилотом четвертого уровня, который можно будет приобрести уже в 2021 году.

Автопилот четвертого уровня не означает полную автономию. Однако система самостоятельно прокладывает маршрут и не требует вмешательства водителя там, где технические условия допускают автономное управление.

Технология будет называться Highway Assist, разработчики обещают, что она будет безопаснее автопилота от Tesla.

"Система позволит вам есть, спать, работать, смотреть фильм, отдыхать, делать что угодно. Она будет работать только на соответствующих дорогах (шоссе)", - сказал старший вице-президент по исследованиям и развитию Volvo Хенрик Грин.

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Все по теме:

Highway Assist, Volvo, Авто, Автопилот, Кроссовер.
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