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Mercedes представил новый военный внедорожник

G-Wagon MRV
04:26 Сегодня Телеграф
cardiagram.com.ua
Фото: из открытых источников

Аббревиатура MRV означает Multi Role Vehicle — "многоцелевой автомобиль".

Mercedes показал необычный проект под названием G-Wagon MRV. Внедорожник разработан специально для военных. Автомобиль построен на базе G-Class.

Вместо полноценного кузова вездеход оснащен легкой надстройкой с креслами-ковшами и каркасом безопасности.

Вся механическая часть заимствована у легкого броневика Mercedes LAPV. Под капотом – трехлитровый дизель V6 мощностью 185 лошадиных сил, работающий в паре с 5-диапазонным "автоматом" и двухступенчатой раздаточной коробкой передач.

Главные отличия MRV от обычного "Гелика":

  • портальные мосты, позволившие увеличить дорожный просвет с 245 до 412 миллиметров;
  • усиленная подвеска — с двумя амортизаторами на каждое колесо;
  • 18-дюмовые колеса со специальными зажимами, которые предохраняют шины от разбортирования;
  • дизельный двигатель, приспособленный к длительной работе на низкосортном топливе.

На борту MRV могут разместиться до шести человек. Полезная нагрузка составляет до 3 000 килограммов. Глубина преодолеваемого брода — до метра.

Опционально для машины предлагается противопульное бронирование нижней части кузова и бронеплита под днищем. Возможна установка различных типов кузовов и надстроек.

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G-Wagon MRV, Mercedes, Внедорожник.
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