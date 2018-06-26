Новый фургон Citroën Berlingo вскоре появится в продаже

Новый Berlingo Фургон сделал большой шаг вперед с точки зрения стиля и оборудования. Так, новая модель дает широкий выбор версий: кузов средней длины L1 или увеличенный кузов L2, специальные версии “Worker” или “Driver” (отличаются клиренсом, уровнем оснащения, специфическим оборудованием).

Кроме того, автомобиль предлагает различные конфигурации кабины – Extenso Cab (3-местный салон типа 1+2) или Crew Cab (5-местный салон) – и обеспечивает удобный доступ к грузовому отсеку через задние распашные или боковые сдвижные двери.

Berlingo фургон третьего поколения построен на новой платформе, которая гарантирует максимум эффективности, хорошие грузовые возможности, отличный комфорт и безопасность. Новинка предлагает 20 систем помощи водителю и 4 технологии связи, а также новейшие двигатели (дизель BlueHDi 1,5 л и бензин PureTech 1,2 л) и трансмиссии (АКПП серии EAT8). Продажи нового фургона Citroën Berlingo стартуют в Европе в конце 2018 года.

Напомним, что сейчас на модель Berlingo приходится около 40% от общих продаж коммерческих автомобилей Citroën – это самый продаваемый коммерческий автомобиль марки.