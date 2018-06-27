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В сети показали снимок Mitsubishi Pajero 2019

Mitsubishi Pajero 2019
20:25 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: из открытых источников

Пока это всего одно изображение.

Китайские СМИ распространили первый снимок обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero 2019 модельного года. Официальная презентация модели запланирована на 1 июля в Китае.

Рестайлинг не принес существенных изменений для модели, судя по фото. Ключевые изменения сконцентрированы в области лицевой части автомобиля. На изображении хорошо заметен новый “гриль” с вертикальными отверстиями у фар. А вот золоченые буквы и логотип – скорее всего предназначаются исключительно для китайского рынка, поскольку так же оформлена нынешняя модель.

К сожалению, изображений задней части и салона Паджеро пока нет, однако и там следует ожидать лишь косметические изменения. Затронет ли обновление техническую сторону Pajero также неясно, и если и так – изменения будут незначительными.

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