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На аукционе продали последний в мире McLaren Senna

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McLaren Senna
22:10 Сегодня Телеграф
auto.today
Фото: из открытых источников

Для тех, кто хотел приобрести новый McLaren Senna есть очень печальная новость – последний экземпляр был продан на аукционе.

Роскошный McLaren Senna – новый гиперкар британской компании, выпущенный ограниченным тиражом, который является преемником гибридного P1.

Модель, умещающая множество компонентов из углеродного волокна, оснащается 4,0-литровым двухтурбинным двигателем V8, обеспечивающим отдачу в 789 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Мотор соединяется с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и системой заднего привода.

Общий вес автомобиля приравнивается к 1 198 килограммам и позволяет McLaren Senna разгоняться 0-100 км/ч всего за 2,2 секунды, достигая предельной скорости в 340 километров в час. Лимитированная модель ограничивается тиражом в 500 экземпляров, каждый из которых уже был распродан.

Но, как оказалось, британская корпорация приберегла один пример для аукциона Sotheby's, в рамках которого последний гиперкар был продан за сумасшедшую сумму – 1,9 миллиона фунтов стерлингов (эквивалентно 2,16 миллиона евро или 2,67 миллиона долларов США).

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Все по теме:

McLaren Senna, Авто, Аукцион, Продажа, Транспорт, Фото.
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