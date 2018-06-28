На аукционе продали последний в мире McLaren Senna

Роскошный McLaren Senna – новый гиперкар британской компании, выпущенный ограниченным тиражом, который является преемником гибридного P1.

Модель, умещающая множество компонентов из углеродного волокна, оснащается 4,0-литровым двухтурбинным двигателем V8, обеспечивающим отдачу в 789 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Мотор соединяется с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и системой заднего привода.

Общий вес автомобиля приравнивается к 1 198 килограммам и позволяет McLaren Senna разгоняться 0-100 км/ч всего за 2,2 секунды, достигая предельной скорости в 340 километров в час. Лимитированная модель ограничивается тиражом в 500 экземпляров, каждый из которых уже был распродан.

Но, как оказалось, британская корпорация приберегла один пример для аукциона Sotheby's, в рамках которого последний гиперкар был продан за сумасшедшую сумму – 1,9 миллиона фунтов стерлингов (эквивалентно 2,16 миллиона евро или 2,67 миллиона долларов США).