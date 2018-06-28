Американские военные разработали уникальное колесо–трансформер для бездорожья (Видео)

Гибридная система колеса RWT (Reconfigurable Wheel Track) представляет собой колесо-трансформер, которое может быть как традиционной круглой формы, так и при необходимости приобретать форму треугольных внедорожных гусеничных движителей. Причем, данная трансформация происходит при движении, т.е. без остановки транспортного средства, что очень важно для военной техники и успешного преодоления бездрожья.

Как известно, хорошая армейская техника должна обладать тремя важнейшими характеристиками: достаточной огневой мощью, надежной защитой и высокой мобильностью.

За последние 30 лет боевая мощь военной техники и ее защита претерпели множество изменений, став невероятно эффективными. А вот в плане мобильности все осталось почти неизменным. Наземные боевые машины продолжают быть тяжелыми, неповоротливыми и обладают малой проходимостью. Их традиционные круглые колеса хорошо справляются с более-менее твердой поверхностью, но на топких и песочных грунтах вязнут.

Именно поэтому, новая программа под названием Reconfigurable Wheel Track от DARPA решила объединить два типа движителей транспортных средств, наделив новые колеса RWT высокой универсальностью и лучшими способностями гусеничного и колесного хода.

На видео, выложенном DARPA видно, как необычное колесо прямо в пути из круглого трансформируется в треугольное, создавая у шины больший контакт с поверхностью. Благодаря такой конфигурации колес, автомобиль приобретает меньшее давление на почву и лучше приспосабливается к переменному рельефу (Гусеничный движитель обеспечивает повышенную проходимость. Большая площадь соприкосновения гусениц с почвой позволяет обеспечить низкое среднее давление на грунт — 11,8—118 кН/м² (0,12—1,2 кгс/см²), то есть меньше давления ноги человека. Тем самым гусеничный движитель предохраняется от глубокого погружения в грунт.).

Колеса RWT претерпевают трансформацию из одной формы в другую буквально за пару секунд, и первая демонстрация их способностей прошла в мае 2018 года в тестовом центре Абердин, штат Мэриленд.

Предполагается, что транспортные средства, оснащенные колесами RWT, приобретут большую проходимость и маневренность, обеспечивая легкость передвижения по пересеченной местности.