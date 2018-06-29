Ужасное зрелище: женщина разбила арендованный суперкар едва тронувшись (Видео)

Причем одним поврежденным “итальянцем” не обошлось: также виновница протаранила встречный автомобиль (а тот, в свою очередь, еще одну легковушку), предварительно сломав ограждение.

Главная причина данного ДТП – переоценка своих возможностей водителем. Однако пользователи интернета отмечают, что у автомобиля была отключена антипробуксовочная система, а также активирован трековый ездовой режим. Скорее всего, системы забыл обратно включить арендодатель, который демонстрировал клиенту драйверские особенности авто и звук выхлопа.

Как бы то ни было, автомобиль оказался разбитым – значительно пострадала его передняя часть. Если он ремонту и подлежит, восстановительные работы обойдутся дорого.