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Ужасное зрелище: женщина разбила арендованный суперкар едва тронувшись (Видео)
02:56 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Жительница Китая взял в аренду суперкар Ferrari 458 Italia и разбила его сразу же после того, как покинула стены прокатной фирмы.

Причем одним поврежденным “итальянцем” не обошлось: также виновница протаранила встречный автомобиль (а тот, в свою очередь, еще одну легковушку), предварительно сломав ограждение.

Главная причина данного ДТП – переоценка своих возможностей водителем. Однако пользователи интернета отмечают, что у автомобиля была отключена антипробуксовочная система, а также активирован трековый ездовой режим. Скорее всего, системы забыл обратно включить арендодатель, который демонстрировал клиенту драйверские особенности авто и звук выхлопа.

Как бы то ни было, автомобиль оказался разбитым – значительно пострадала его передняя часть. Если он ремонту и подлежит, восстановительные работы обойдутся дорого.

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Все по теме:

Ferrari 458 Italia, Авария, Автомобиль, ДТП, Новости авто, Суперкар.
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