https://telegraf.com.ua/files/2018/06/Screenshot_416-150x90.jpg Автоновости https://telegraf.com.ua/auto/4182392-uzhasnoe-zrelishhe-zhenshhina-razbila-arendovannyiy-superkar-edva-tronuvshis-video.html
Ужасное зрелище: женщина разбила арендованный суперкар едва тронувшись (Видео)
02:56 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Жительница Китая взял в аренду суперкар Ferrari 458 Italia и разбила его сразу же после того, как покинула стены прокатной фирмы.
Причем одним поврежденным “итальянцем” не обошлось: также виновница протаранила встречный автомобиль (а тот, в свою очередь, еще одну легковушку), предварительно сломав ограждение.
Главная причина данного ДТП – переоценка своих возможностей водителем. Однако пользователи интернета отмечают, что у автомобиля была отключена антипробуксовочная система, а также активирован трековый ездовой режим. Скорее всего, системы забыл обратно включить арендодатель, который демонстрировал клиенту драйверские особенности авто и звук выхлопа.
Как бы то ни было, автомобиль оказался разбитым – значительно пострадала его передняя часть. Если он ремонту и подлежит, восстановительные работы обойдутся дорого.
Telegraf.com.ua