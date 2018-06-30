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Электрокроссовер Jaguar сразился с двумя Tesla Model X (Видео)

Jaguar i-Pace
00:30 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Jaguar I-Pace vs Tesla Model X 100D и P100D. Смотрим на интересное сражение.

До недавнего времени Tesla Model X был единственным электрическим кроссовером на рынке. Но недавно в этом сегменте появился еще один игрок – Jaguar i-Pace. Чтобы выяснить, кто из них круче в динамике, журналисты carwow сравнили оба авто в дрэг-рейсинге.

Против Jaguar i-Pace выставили сразу два Tesla Model X – “дальнобойную” версию 100D и выскопроизводительную P100D.

Итак, состязание состояло из трех заездов: дрэг с места, гонке по прямой с ходу, а также торможении со 113 км/ч. Чем закончился батл, смотрите сами.

Ключевые характеристики этих авто следующие: в арсенале Ягуара значится 400 л.с. мощности и 696 Нм крутящего момента; “младшая” Тесла выдает 417 л.с. и 660 Нм, а старшая – 773 силы и 967 Нм. До сотни автомобили разгоняются за 4.8, 5.0 и 3.1 с соответственно. Максимальная скорость у британца составляет 200 км/ч, а вот вседорожники Илона Маска ускоряются до 250 км/ч.

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Все по теме:

Jaguar I-Pace, Tesla Model X, Автомобиль, Дрэг-рейсинг, Новости авто.
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