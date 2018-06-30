Как американский лимузин спаровали с белорусским трактором (Видео)

Кому придет в голову соединить лимузин и трактор, тем более, если это Lincoln Town Car и МТЗ-82 «Белорус»? А вот, оказывается, есть такие Кулибины в деревнях.

На Бизон-Трек-Шоу, единственных гонках тракторов в РФ, прошедшем недавно в Ростове-на-Дону, можно было увидеть это чудо на колесах. Длинющий лимузин Lincoln Town Car просто приварили к задней части трактора МТЗ-82.

При этом управление этим внедорожным лимузином оставили в кабине тракториста. Пока не известно, можно ли рулить из кабины Lincoln Town Car. Получилось, конечно, прикольно, хотя это чистой воды шоу-стоппер. Внедорожные способности такого трактор-лимузина достойны лишь улыбки.