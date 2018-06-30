Audi RS3 решили сделать еще мощнее

У ABT есть одна шальная особенность - они делают машины необъяснимо мощными и быстрыми. Новый проект - ABT Power R - модифицированная Audi RS3 мощностью 493 л.с. Да, это на 100 лошадей больше, чем у серийной RS3, которая сама по себе также далеко не пенсионерский автомобиль.

По крайней мере, ни одному здравомыслящему человеку не придет так про нее говорить. Ничего особенно затейливого - новый блок управления двигателем, интеркулер ABT и выхлопная система из нержавеющей стали. ABT обещает ускорение до сотни за 3,7 секунды (у серийной RS3 - 4,1 секунды) и максимальную скорость в 300 км\ч.

Еще на автомобиле появились передний сплиттер, новая решетка радиатора, задняя юбка, вентиляционные отверстия в арках, подвеска KW, настроенная ABT, стабилизаторы и комплект усиления тормозов. Также доступны большие (19 дюймов) и очень большие (20 дюймов) литые диски.