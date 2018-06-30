Эксперты опубликовали рейтинг самых популярных пикапов 2018 года

За прошедшее время текущего года, не считая июньские цифры, глобальные продажи автомобиля составили 440 тысяч экземпляров. За минувший год данная модель разошлась по миру тиражом в миллион единиц.

Второе место в ТОП-10 досталось пикапу Chevrolet Silverado. За отчетный период по всему миру было продано 263 968 транспортных средств. На третьем месте расположилась модель Ram Pick up, реализованная в количестве 230 704 единиц.

Четвертую строчку ТОП-10 занял пикап Toyota Hilux, продажи которого составили 215 679 автомобилей. Аутсайдером первой пятерки стал Isuzu D-Max, реализованный в количестве 111 297 экземпляров.

Вторую половину рейтинга заняли Ford Ranger (107 929 ед.), Toyota Tacoma (103 620 ед.) GMC Sierra (99 938 ед.) Chevrolet Colorado (62 213 ед.) и Toyota Tundra (51 254 ед.).