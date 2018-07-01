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Эксперты назвали самые ожидаемые кроссоверы этого лета
14:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Автоэксперты представили рейтинг наиболее ожидаемых SUV-автомоделей этого лета.
На первом месте премиальная автомодель Infiniti QX50. Машина с двухлировым мотором на 249 л.с. уже доступна к предзаказу в автосалонах.
Nissan Juke, который то исчезал, то появлялся на российском авторынке прибудет этим летом в обновленном исполнении. Номер три в рейтинге - Toyota C-HR. Автомодель будет доступна в автосалонах уже с 01.07.2018 года.
К обсуждаемому ТОП-10 также примкнули автомодели: Bentley Bentayga, DS 7 Crossback и Geely Emgrand X7, Volkswagen Touareg, Rolls-Royce Cullinan, Jeep Grand Cherokee Trailhawk.
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