Эксперты назвали самые ожидаемые кроссоверы этого лета

На первом месте премиальная автомодель Infiniti QX50. Машина с двухлировым мотором на 249 л.с. уже доступна к предзаказу в автосалонах.

Nissan Juke, который то исчезал, то появлялся на российском авторынке прибудет этим летом в обновленном исполнении. Номер три в рейтинге - Toyota C-HR. Автомодель будет доступна в автосалонах уже с 01.07.2018 года.

К обсуждаемому ТОП-10 также примкнули автомодели: Bentley Bentayga, DS 7 Crossback и Geely Emgrand X7, Volkswagen Touareg, Rolls-Royce Cullinan, Jeep Grand Cherokee Trailhawk.