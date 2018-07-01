Автомобильный концерн Nissan в сотрудничестве с итальянской компанией Italdesign представили прототип суперкара Nissan GT-R50.

Автомобильный концерн Nissan в сотрудничестве с итальянской компанией Italdesign представили прототип суперкара Nissan GT-R50, представляющую собой достаточно интересную модель – как с точки зрения дизайна, так и с позиции автомобильных мощностей. Основанный на предыдущей модели GT-R30, данный прототип, однако воплощает в себе достаточно интересные и необычные новые черты автомобильного дизайна, выдающего в модели экспериментальный характер. Полная смена традиционного кузовного стиля для японской Nissan не прошло незамеченным со стороны многих автолюбителей и других автоконцернов – посему Nissan заявила, что вскоре прототип будет представлен в рамках одной из крупнейших автомобильных выставок.