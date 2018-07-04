Бюджетный кроссовер KIA Tusker выйдет за пределы Индии

Корейцы на основе результатов онлайн-голосования именовали его Tusker. Изначально производитель рассматривал машину как паркетник для индийского рынка, однако теперь стало известно, что что география модели может существенно расшириться.

В нынешнем году корейцы представили в Нью-Дели концепт KIA SP. Когда было решено выпустить его серийную версию, производитель провел онлайн-опрос, предложив публике выбрать название для машины. В итоге, большая часть респондентов выступила за KIA Tusker.

Недавно в Пусане прошло мотор-шоу, в рамках которого руководство корейской марки заявило, что кроссовер KIA Tusker выйдет за пределы Индии, хотя ранее это не планировалось. Скорее всего, машина появится на внутреннем рынке, и если это произойдет, то во втором полугодии следующего года, а после этого отправится в другие страны.

По сути, KIA Tusker является перелицованным Hyundai Creta для индийского рынка. Однако для новинки платформа кроссовера была модернизирована. Автомобиль станет на конвейер нового предприятия корейцев в Анантапуре (Индия).

Моторы кроссовер KIA Tusker получит как у индийского Hyundai Creta. Это значит, что он будет оснащаться моторами 1.4 и 1.6 производительностью 90 и 123 л.с. соответственно. Кроме того, автомобиль могут оснастить турбированным агрегатом 1.0 T-GDI.