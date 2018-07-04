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Эксперты сообщили, что электрокар Tesla Model 3 не будет проходить тест на безопасность

Электрокар Tesla Model 3
19:10 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Компания пошла на такой шаг ради ускорения процесса выпуска автомобилей.

Основатель компании Tesla Илон Маск дал распоряжение инженерам отказаться от проведения одного из тестов на безопасность электрокаров Model 3. Отмечается, что на подобный шаг Маск решился для того, чтобы ускорить процесс производства автомобилей.

По сведениям источников, проведение теста было прекращено еще 26 июня. По словам эксперта в области безопасности, данный тест является критически важным и проводится на финальных этапах производства автомобиля. Его цель - установить, что колеса электрокара установлены идеально ровно, и проверить работу тормоза.

Представитель Tesla Дейв Арнольд заявил, что все электрокары компании проходят необходимые тесты на безопасность. По данным CNBC, в компании также заявили, что тест, от проведения которого решили отказаться, был избыточным.

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Все по теме:

Tesla Model 3, Автомобиль, Безопасность, Илон Маск, тесты, Элетрокар.
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