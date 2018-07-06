Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 06.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Муженко и Полтораку поручено срочно разобраться в трагедии на полигоне
Муженко и Полтораку поручено срочно разобраться в трагедии на полигоне
Новости: ВС ВСУ получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26
ВС ВСУ получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26
Новости: Виталий Кличко выйдет на ринг против Леннокса Льюиса
Виталий Кличко выйдет на ринг против Леннокса Льюиса
Новости: Ивана Купала 2018: ритуалы и обряды праздника
Ивана Купала 2018: ритуалы и обряды праздника
X

Эксперты раскрыли секрет дизайна нового кроссовера E-Tron

Автомобиль
13:04 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Компания Audi показала интерьер кроссовера E-Tron.

В модели не нашлось места привычным внешним зеркалам заднего вида. Зеркала были удалены в пользу камер заднего обзора. Салон кроссовера выполнен в стиле флагманского седана A8 и новой Audi A6. Одной из отличительных особенностей кабины E-Tron является добавление семидюймовых OLED-экранов для замены боковых зеркал. Экраны расположены на дверях и показывают изображение с боковых камер заднего вида.

Без обычных зеркал и с помощью активной аэро- и пневматической подвески коэффициент сопротивления E-Tron был уменьшен до 0,28. Экраны дают три разных вида, для автомагистралей, уличных условий и парковки. Audi говорит, что E-Tron станет первым серийным автомобилем с такой установкой.

В салоне можно заметить также звуковое оборудование от компании Bang & Olufsen. Датский производитель создал для кроссовера систему, которая состоит из 16 динамиков и усилителя мощностью 705 Вт.

Что касается силовой установки, то на Audi E-Tron будет установлена двухмоторная установка в сочетании с литий-ионным аккумулятором мощностью 95 кВтч, который поддерживает технологию быстрой зарядки. Полная мощность электродвигателей E-Tron пока не раскрыта, но диапазон движения, как говорят, составляет 248 миль в тестах, то есть около 400 км.

Все это должно быть уже готово к серийному производству, поскольку Audi первоначально планировала официально представить автомобиль в Брюсселе 30 августа. Презентацию перенесли после ареста генерального директора Audi. Теперь новинку покажут в начале осени в США. На рынок Audi e-tron выйдет до конца 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Audi, Автомобиль, Зеркала, Интерьер, Кроссовер, Модель.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Автомобильная марка Skoda определилась с ценной кроссовера Kamiq Tesla достигла своей цели в 5 тысяч автомобилей Model 3 в неделю Nissan и Italdesign выпустили новую модель-прототип суперкара Nissan GT-R50

Последние новости

Полузащитник Барселоны может продолжить карьеру в Китае На киевской станции "Дарница" погиб юноша Завтра стартует сессия ПАСЕ: будут обсуждаться Украина и проблемы ЕС
Сегодня читают
01 Трамп раскритиковал Германию за закупку топлива у России
02 В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму
03 В Украине на Ивана Купала пройдут дожди с грозами
04 На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
05 Суперкомпьютер назвал победителя чемпионата мира-2018
Новости сегодня
14:14 Картины, в сюжетах которых растворяешься без остатка (Фото)
14:13 Украинка сыграет в основной сетке юниорского Уимблдона-2018
14:03 Парубий сообщил, есть ли основания для досрочных выборов в парламент
14:01 Житель Бердянска взорвал офис лотереи
13:48 Михайлюк назвал причину неудачи Лейкерс в матче с Голден Стэйт
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине обнаружили самую большую семью из 346 человек
В Украине обнаружили самую большую семью из 346 человек
Новости: В МОЗ обновили календарь первых прививок для младенцев
В МОЗ обновили календарь первых прививок для младенцев
Новости: Увеличилось количество жертв от трагедии в Ровненской области
Увеличилось количество жертв от трагедии в Ровненской области
Новости: Трудный рабочий день: Криса Брауна после концерта увезли в полицию
Трудный рабочий день: Криса Брауна после концерта увезли в полицию
Добавить комментарий
0