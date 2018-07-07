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Появились первые снимки обновленного Hyundai Elantra 2019
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10:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
На шпионских фото популярная корейская модель совсем без камуфляжа.
Обновленные Hyundai Elantra 2019 модельного года сфотографировали на площадке возле завода, полностью готовые к отгрузке. В Южной Корее модель должна появиться уже в августе, а на другие рынки Элантра попадет до конца этого года.
Судя по изображениям, автомобиль получил новую решетку радиатора, фары и противотуманки, обновились бамперы и задние фонари. Кроме того, заметно, что в Hyundai Elantra 2019 года иная крышка багажника, а углубление под номерной знак теперь находится на бампере.
В Корее новая модель будет предлагаться с новым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью в 123 л.с., а также нынешними турбированными 1.6, что работают на бензине, дизеле и газе.
Telegraf.com.ua