Появились первые снимки обновленного Hyundai Elantra 2019

Обновленные Hyundai Elantra 2019 модельного года сфотографировали на площадке возле завода, полностью готовые к отгрузке. В Южной Корее модель должна появиться уже в августе, а на другие рынки Элантра попадет до конца этого года.

Судя по изображениям, автомобиль получил новую решетку радиатора, фары и противотуманки, обновились бамперы и задние фонари. Кроме того, заметно, что в Hyundai Elantra 2019 года иная крышка багажника, а углубление под номерной знак теперь находится на бампере.

В Корее новая модель будет предлагаться с новым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью в 123 л.с., а также нынешними турбированными 1.6, что работают на бензине, дизеле и газе.