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Появились первые снимки обновленного Hyundai Elantra 2019

Смотрите фото (3)
Hyundai Elantra 2019
10:10 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: из открытых источников

На шпионских фото популярная корейская модель совсем без камуфляжа.

Обновленные Hyundai Elantra 2019 модельного года сфотографировали на площадке возле завода, полностью готовые к отгрузке. В Южной Корее модель должна появиться уже в августе, а на другие рынки Элантра попадет до конца этого года.

Судя по изображениям, автомобиль получил новую решетку радиатора, фары и противотуманки, обновились бамперы и задние фонари. Кроме того, заметно, что в Hyundai Elantra 2019 года иная крышка багажника, а углубление под номерной знак теперь находится на бампере.

В Корее новая модель будет предлагаться с новым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью в 123 л.с., а также нынешними турбированными 1.6, что работают на бензине, дизеле и газе.

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Hyundai, Hyundai Elantra 2019, Автомобиль, Дизайн, Корейская модель, Фотографии, Характеристика.
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