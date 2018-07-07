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Водители автомобиля марки SEAT смогут с легкостью находить любимые песни

Автомобиль SEAT
15:29 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Водители автомобилей марки SEAT смогут безопасно использовать программу Shazam для легкого распознавания своих любимых песен во время вождения.

"Программа будет интегрирована в информационно-развлекательные системы AndroidAuto. Использование приложений во время вождения никогда не было безопасным, но производитель автомобилей SEAT сделал пользование приложением Shazam как можно проще. Он будет распознавать музыку, которая будет играть в машине и выводить названия, исполнителей, тексты песен, дополнительную информацию и рекомендуемые композиции на мультимедийный экран. Сервис будет доступен, даже если соединение с Интернетом будет разорвано - приложение будет хранить образец, пока не сможет сопоставить его со своей базой данных", - говорится в сообщении.

Интеграция Shazam в информационно-развлекательную систему автомобиля является довольно странной идеей, поскольку люди, в основном, слушают собственные музыкальные библиотеки и знают названия композиций. Радиостанции также обычно предоставляют слушателям названия песен.

Однако SEAT утверждает, что эта идея на самом деле связана с безопасностью. Президент компании Лука де Мео заявил: "Для всех любителей музыки возможность идентифицировать песни станет как можно более доступной. Интеграция Shazam позволит нам приблизиться к нашей главной цели - создание максимального уровня безопасности для наших клиентов и достижение минимальной вероятности дорожно-транспортных происшествий ".

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Все по теме:

AndroidAuto, Seat, Shazam, Автомобиль, Приложение, Программа.
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