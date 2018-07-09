Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Honda в скором времени выпустят гибридный скутер PCX Hybrid

Скутер PCX Hybrid
08:31 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Гибридные электроскутеры уже давно являются излюбленной темой многих любителей мотоциклетной техники.

Еще в 2005 году компания Yamaha анонсировала на Токийской мото-выставке модель гибридного скутера Gen Ryu, который так и не увидел свет даже в 2009 году, когда Honda начала работать над патентом своего транспорта в этом классе. Однако сейчас японская компания Honda все-таки решила обрадовать своих поклонников обещанием начать продажи своей новой модели гибридного скутера PCX Hybrid 14 сентября текущего года в Японии – таким образом, данная модель станет одной из первых моделей гибридных скутеров с умным распределением топлива и мощной батареей.

Известно, что текущая версия модели PCX Hybrid в целом основана на прошлогодней анонсированной модели во время проведения мотоциклетной выставки Tokyo Moto Show в 2017 году – однако на этот раз компания-производитель поделилась куда большим объемом информации с пользователями.

Известно, что всего будет выпущено три конфигурации модели PCX Hybrid, каждая из которых будет отличаться объемом аккумулятора и показателем крутящего момента – ну и ценой, соответственно. Внутри модели будет располагаться литий-ионная батарея на 48 В, которой в выработке дополнительной мощности будет помогать улучшенный ACG стартер и система умного распределения топлива – по словам инженеров из Honda, данная система в первую очередь предназначен для того, чтобы позволит грамотно расходовать оставшееся топливо в потенциальных критических ситуациях.

Известно также, что стартовая стоимость нового гибридного скутера от Honda будет составлять около 3,900 долларов США, однако стоимость разных конфигураций будет несколько отличаться. Кроме того, компания намеревается поставлять на рынок также некоторые дополнительные аксессуары и системы управления – в частности, дополнительный распределитель топлива и мониторы для отслеживания различной активности. Пока неизвестно, будет ли присутствовать в модели какая-либо интеграция с мобильными устройствами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Honda, Автомобиль, Гибрид, Новинка, Скутер, Скутер PCX Hybrid.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Водители автомобиля марки SEAT смогут с легкостью находить любимые песни Появились первые снимки обновленного Hyundai Elantra 2019 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)

Последние новости

Канадский рэпер Дрейк вновь на вершине Billboard 200 Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус" Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:19 Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0