Honda в скором времени выпустят гибридный скутер PCX Hybrid

Еще в 2005 году компания Yamaha анонсировала на Токийской мото-выставке модель гибридного скутера Gen Ryu, который так и не увидел свет даже в 2009 году, когда Honda начала работать над патентом своего транспорта в этом классе. Однако сейчас японская компания Honda все-таки решила обрадовать своих поклонников обещанием начать продажи своей новой модели гибридного скутера PCX Hybrid 14 сентября текущего года в Японии – таким образом, данная модель станет одной из первых моделей гибридных скутеров с умным распределением топлива и мощной батареей.

Известно, что текущая версия модели PCX Hybrid в целом основана на прошлогодней анонсированной модели во время проведения мотоциклетной выставки Tokyo Moto Show в 2017 году – однако на этот раз компания-производитель поделилась куда большим объемом информации с пользователями.

Известно, что всего будет выпущено три конфигурации модели PCX Hybrid, каждая из которых будет отличаться объемом аккумулятора и показателем крутящего момента – ну и ценой, соответственно. Внутри модели будет располагаться литий-ионная батарея на 48 В, которой в выработке дополнительной мощности будет помогать улучшенный ACG стартер и система умного распределения топлива – по словам инженеров из Honda, данная система в первую очередь предназначен для того, чтобы позволит грамотно расходовать оставшееся топливо в потенциальных критических ситуациях.

Известно также, что стартовая стоимость нового гибридного скутера от Honda будет составлять около 3,900 долларов США, однако стоимость разных конфигураций будет несколько отличаться. Кроме того, компания намеревается поставлять на рынок также некоторые дополнительные аксессуары и системы управления – в частности, дополнительный распределитель топлива и мониторы для отслеживания различной активности. Пока неизвестно, будет ли присутствовать в модели какая-либо интеграция с мобильными устройствами.