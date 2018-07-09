Skoda выпустит новую бюджетную модель Rapid

Приоритетным рынком для нее может стать совсем не Европа. Производство версии для индийского рынка стартует в 2021 году. Это вполне согласуется с заявлением руководителя фирмы Бернхарда Майера, который обещал сначала запустить до 2020 года новый “народный” кроссовер для рынка Индии.

Сейчас под названием Rapid в Индии выпускают совсем не ту машину, которая знакома нам. По сути, это Volkswagen Polo Sedan, передок которого переоформлен в Шкодовском духе. Сам Polo Sedan в Индии носит имя Vento.

Параллельно с "Рапидом" второго поколения в Индии начнут выпускать и новый Volkswagen. Такой седан под именем Virtus уже собирают на фабрике в бразильском Сан-Бернарду-ду-Кампу. По данным Autocar, Skoda Rapid сохранит кузов седан, но будет иметь значительно больше отличий от родственного Фольксвагена, чем нынешняя модель.

Обе машины в следующем поколении станут заметно крупнее: колесная база вырастет с 2553 до 2650 миллиметров. Новые седаны построены на новой модульной платформе MQB-A0, которая лежит в основе хэтчбеков Skoda Fabia, Seat Ibiza и Volkswagen Polo текущего поколения. Под капотом окажется трехцилиндровый мотор объемом один литр и мощностью 116 лошадиных сил.

На европейском рынке Skoda Rapid второго поколения ждет другое будущее. По данным британского журнала Auto Express, она лишится кузова лифтбек, который не пользуется спросом за пределами Чехии. Новый Rapid будет выпускаться исключительно в виде хэтчбека с вертикальной пятой дверью.

По мнению журналистов Auto Express, будущий Rapid благодаря длиннобазному шасси и просторному салону будет соперничать с машинами классом выше: Opel Astra, Ford Focus и Volkswagen Golf. По неофициальной информации, машина будет оснащаться трехцилиндровыми моторами объемом 1 литр мощностью от 84 до 109 лошадиных сил и 1,5-литровым турбомотором с отдачей до 150 сил. Не исключено, что Skoda также получит турбодизель 1.6 и версию с "умеренным гибридом".