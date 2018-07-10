Более 100 автомобилей разных сегментов и ценовых категорий прошли проверку на надежность.

Более 100 автомобилей разных сегментов и ценовых категорий прошли проверку на надежность. Американская независимая экспертная организация Consumer Reports опубликовала свой традиционный рейтинг качества применяемых авто. Эксперты исследовали более ста моделей автомобилей разных сегментов и ценовых категорий. Рейтинг Consumer Reports базируется на основе отзывов владельцев более 500 000 автомобилей в США. В список ненадежных моделей попали только те, которые имели среднестатистический процент поломок, ниже среднего. Возглавили список анти-лидеров марки Chevrolet (13 моделей), Volkswagen (11) и Ford (10).