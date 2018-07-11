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Две популярных автомобильных компаний будут совместно выпускать электрокары

Электрокар
18:53 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Компании MINI и Great Wall будут вместе сотрудничать.

MINI и Great Wall заключили договор о совместном выпуске электрических авто на заводе в Китае. Фабрику планируется построить в провинции Цзянсу, и там же будет размещен офис компании.

Новое предприятие займется разработкой, сборкой и поставкой электрических MINI на китайский рынок, что позволит усилить позиции MINI на крупнейшем рынке электромобилей в мире. Так, за первые пять месяцев 2018 года в Китае было продано 290 тысяч гибридных и полностью электрических машин.

Планируется, что с китайской стороны в новое предприятие будет инвестировано около 770 миллионов долларов, а будущий завод сможет выпускать до 160 тысяч автомобилей в год.

Интересно, что три года назад потенциальное сотрудничество с Great Wall рассматривал другой немецкий автогигант — Volkswagen, но до реализации совместных проектов компании так и не дошли.

Что касается MINI, бренд принадлежит компании BMW, которая уже имеет совместное с китайцами предприятие — BBA, на котором выпускается две три автомобилей марки, реализуемых на китайском рынке. Кроме того, в ближайшее время BMW планирует начать выпуск нового электрического кроссовера iX3 исключительно на китайских мощностях для продажи по всему миру.

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Все по теме:

Great Wall, MINI, MINI и Great Wall, Электрические авто, Электрокары.
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