Британский автомобильный концерн Aston Martin недавно оповестил широкую автомобильную общественность о том, что намеревается представит на рынке новую модель городского автомобиля.

Британский автомобильный концерн Aston Martin недавно оповестил широкую автомобильную общественность о том, что намеревается представит на рынке новую модель городского автомобиля, чей концепт был бы заимствован у модели Cygnet, ранее дебютировавшей на городских дорогих Британии. Вот и теперь команда инженеров из отдела Q представила готовую инженерную модель Aston Martin V8 Cygnet, которая по своим техническим характеристикам и возможностям становится не просто компактным городским автомобилем, но полноценной гоночной моделью, умеющей развивать скорость с нуля до шестидесяти километров всего за четыре секунды – что по меркам данного сегмента автомобилей является действительно внушительным показателем.