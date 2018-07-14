Уникальные кадры испытаний нового санитарного авто "Богдан-2251" (Видео)

Военные журналисты программы PROвійсько лично оценили количество и качество усовершенствований, которые были имплементированы на заказ профильных подразделений Министерства обороны Украины по результатам опытной эксплуатации санитарного автомобиля Богдан 2251.

В частности военные пересмотрели требования к оборудованию кабины водителя и медицинского КУНГа автомобиля Богдан 2251. Это позволило внести изменения в интерьер медицинского отделения, которые обеспечат военнослужащим более комфортное пребывание в нем во время выполнения заданий по назначению.