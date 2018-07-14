На Фестивале скорости в Гудвуде впервые проехался беспилотник (Видео)

Электроболид Roborace проехался по треку Фестиваля скорости в Гудвуде. Он стал первым беспилотным автомобилем, проехавшим по треку Фестиваля. Поездку усложнял рельеф трека и густые заросли деревьев, которые блокировали сигналы GPS. Robocar использовал лидары, камеры и другие сенсоры с компьютерным зрением для навигации при езде по треку. Автомобиль имеет четыре 181-сильных электродвигателя — по одному на каждом колесе, и все это весит менее 1300 кг. Roborace снабжает корпусами и API каждую команды, которая отвечает за внедрение собственных алгоритмов искусственного интеллекта. Автомобили с разными алгоритмами и пытаются получить лучшее время круга. Гонки сводятся к тому, кто создал лучшее программное обеспечение для автомобиля.