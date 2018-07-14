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Компания Einride представила новый беспилотный грузовик Einride T-log

Смотрите фото (3)
Einride T-log
22:14 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: из открытых источников

Запас хода скромный – всего 200 км.

Показаный шведским стартапом Einride электрический грузовик-беспилотник T-log предназначен для транспортировки леса. Однако фирма предусмотрела различные модификации.

Автомобиль был представлен на Goodwood Festival of Speed в Великобритании. Роберт Фальк, генеральный директор компании Einride, отметил: "Einride постоянно расширяет границы в создании автономных электрокаров. С новым T-log мы готовы к суровым испытаниям, которые только может выдержать электрический грузовик".

Компания объявила технические характеристики грузовика:

  • Погрузочно платформа – 15 евро-паллет
  • Запас хода – 200 км на одном заряде
  • Максимальная скорость – 85 км/ч (ограничена электроникой)
  • Емкость батареи – 200 кВт-ч
  • Габариты – 7х2,5 метра, примерно
  • Вес при полной загрузке – 26 тонн.

Сам грузовик имеет массу около 4 тонн, поэтому на платформе можно разместить около 22 тонн леса или иной клади. Einride не объявила сроки производства или цены, однако намекнула, что стоимость будет не слишком высокой, учитывая отсутствие кабины.

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Все по теме:

Einride T-log, Автомобиль, автомобиль на батарейках, беспилотный грузовик, Грузовик, характеристика автомобиля.
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