Компания Einride представила новый беспилотный грузовик Einride T-log

Показаный шведским стартапом Einride электрический грузовик-беспилотник T-log предназначен для транспортировки леса. Однако фирма предусмотрела различные модификации.

Автомобиль был представлен на Goodwood Festival of Speed в Великобритании. Роберт Фальк, генеральный директор компании Einride, отметил: "Einride постоянно расширяет границы в создании автономных электрокаров. С новым T-log мы готовы к суровым испытаниям, которые только может выдержать электрический грузовик".

Компания объявила технические характеристики грузовика:

Погрузочно платформа – 15 евро-паллет

Запас хода – 200 км на одном заряде

Максимальная скорость – 85 км/ч (ограничена электроникой)

Емкость батареи – 200 кВт-ч

Габариты – 7х2,5 метра, примерно

Вес при полной загрузке – 26 тонн.

Сам грузовик имеет массу около 4 тонн, поэтому на платформе можно разместить около 22 тонн леса или иной клади. Einride не объявила сроки производства или цены, однако намекнула, что стоимость будет не слишком высокой, учитывая отсутствие кабины.