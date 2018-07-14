Компания Einride представила новый беспилотный грузовик Einride T-log
Запас хода скромный – всего 200 км.
Показаный шведским стартапом Einride электрический грузовик-беспилотник T-log предназначен для транспортировки леса. Однако фирма предусмотрела различные модификации.
Автомобиль был представлен на Goodwood Festival of Speed в Великобритании. Роберт Фальк, генеральный директор компании Einride, отметил: "Einride постоянно расширяет границы в создании автономных электрокаров. С новым T-log мы готовы к суровым испытаниям, которые только может выдержать электрический грузовик".
Компания объявила технические характеристики грузовика:
- Погрузочно платформа – 15 евро-паллет
- Запас хода – 200 км на одном заряде
- Максимальная скорость – 85 км/ч (ограничена электроникой)
- Емкость батареи – 200 кВт-ч
- Габариты – 7х2,5 метра, примерно
- Вес при полной загрузке – 26 тонн.
Сам грузовик имеет массу около 4 тонн, поэтому на платформе можно разместить около 22 тонн леса или иной клади. Einride не объявила сроки производства или цены, однако намекнула, что стоимость будет не слишком высокой, учитывая отсутствие кабины.