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Nissan заявили, что спорткар GT-R будет очень быстрым

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Спорткар GT-R
13:31 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: из открытых источников

Не исключено, что он будет электрифицированным.

Альфонсо Альбайса, отвечающий в Nissan за создание нового поколения GT-R, заявил, что машина станет “самым быстрым суперспортивним автомобилем в мире”.

В эксклюзивном интервью британскому изданию Autocar на Фестивале скорости в Гудвуде, руководитель проекта заявил, что следующий GT-R не будет базироваться на итальянском дизайне GT-R50, показанном здесь. Это будет другая машина, и она должна иметь собственный дизайн. Топ-менеджер также отметил, что следующий “Джи-ти-ар” будет иметь визуальную идентичность, которая отличается от автомобилей своего класса, поэтому стоит рассчитывать на что-то действительно уникальное. Возможно, подобное концепта Nissan 2020 Vision.

Сейчас Ниссан ведет работу над двигателем и платформой нового GT-R и Альбайса сказал, что он с командой не берутся за “серьезную работу”, пока эти компоненты не будут готовы. Он также намекнул, что следующий спорткар может иметь электромотор в составе своей силовой установки. Независимо от того, будет ли иметь новый GT-R “батарейки” или нет, Альбайса говорит, что он будет доминатором на любом треке.

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Все по теме:

Nissan, Автомобиль, самый быстрый спорткар, Спорткар, Спорткар GT-R.
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