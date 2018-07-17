Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Для населения без счетчиков изменят нормы потребления газа
Для населения без счетчиков изменят нормы потребления газа
Новости: В Киеве протестуют за отставку главы САП Холодницкого
В Киеве протестуют за отставку главы САП Холодницкого
Новости: Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Новости: NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад
NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад
X

В сети засветился новый спортивный автомобиль от компании Toyota

Toyota Supra 2019
09:21 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info
Фото из открытых источников

В Гудвуде показали именно серийную Тойота Супра 2019.

В британском Гудвуде в эти дни проходит традиционный фестиваль скорости. Одной из его звезд стала новая Toyota Supra 2019. Возрожденный спорткар Тойота впервые показали на публике, хоть и в камуфляже.

В Гудвуде показали именно серийную Тойота Супра 2019. Ранее на Женевском автошоу засветилась гоночная версия купе Toyota.

Характеристики Toyota Supra 2019 уже давно известны. Автомобиль будет использовать платформу родстера BMW Z4 третьего поколения. Его длина составит 4380 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1290 мм, а колесная база – 2470 мм. Базовая версия будет весить 1496 кг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Toyota, Toyota Supra 2019, Авто, Гудвуд, Новинка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Компания Einride представила новый беспилотный грузовик Einride T-log Владельцы электромобиля Nissan Leaf жалуются на несоответствие характеристикам Компания Bosch разработала новую систему безопасности для мотоциклов

Последние новости

В Европе зафиксировали остановку "Северного потока" Дочь Майкла Джексона подтвердила свою бисексуальность Турция хочет закупить ракеты у России, США убеждает не делать этого
Сегодня читают
01 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
02 В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда
03 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
04 Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море
05 Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости сегодня
11:26 Медики рассказали, какие продукты уменьшают риск инсульта
11:19 СМИ: Трамп проигнорировал советы Белого дома перед встречей с Путиным
11:19 На Ближнем Востоке нашли интересную находку
11:17 Гассиев прилетел из США в Россию
11:12 Эта 18-летняя художница продает свои картины за десятки тысяч долларов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Кравчука допросят по делу Януковича
Новости: Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе
Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе
Новости: В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости: Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли
Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли
Добавить комментарий
0