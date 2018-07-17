В сети засветился новый спортивный автомобиль от компании Toyota

В британском Гудвуде в эти дни проходит традиционный фестиваль скорости. Одной из его звезд стала новая Toyota Supra 2019. Возрожденный спорткар Тойота впервые показали на публике, хоть и в камуфляже.

В Гудвуде показали именно серийную Тойота Супра 2019. Ранее на Женевском автошоу засветилась гоночная версия купе Toyota.

Характеристики Toyota Supra 2019 уже давно известны. Автомобиль будет использовать платформу родстера BMW Z4 третьего поколения. Его длина составит 4380 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1290 мм, а колесная база – 2470 мм. Базовая версия будет весить 1496 кг.