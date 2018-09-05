Mercedes-Benz показал свой первый электрокар

Автопроизводитель Mercedes-Benz представил первый электрокар собственного производства.

Электрокар, который получил название EQC, должен стать конкурентом автомобилей Tesla. Отмечается, что изначально компания планировала вложить в производство электрокара 10 миллиардов евро, но в результате инвестировала гораздо больше.

На данный момент электрокар не доступен для заказа, его серийное производство начнется в начале следующего года. Автомобиль может проехать на одном заряде до 450 километров, от нуля до ста километров в час разгоняется за 5,1 секунды. Максимальная скорость электрокара – 180 километров в час.