Автоновости https://telegraf.com.ua/auto/4452575-mercedes-benz-pokazal-svoy-pervyiy-elektrokar.html
Mercedes-Benz показал свой первый электрокар
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Одного заряда аккумулятора электрокара хватит на 450 километров.
Автопроизводитель Mercedes-Benz представил первый электрокар собственного производства.
Электрокар, который получил название EQC, должен стать конкурентом автомобилей Tesla. Отмечается, что изначально компания планировала вложить в производство электрокара 10 миллиардов евро, но в результате инвестировала гораздо больше.
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На данный момент электрокар не доступен для заказа, его серийное производство начнется в начале следующего года. Автомобиль может проехать на одном заряде до 450 километров, от нуля до ста километров в час разгоняется за 5,1 секунды. Максимальная скорость электрокара – 180 километров в час.
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