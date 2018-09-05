День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 05.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Британия настаивает на усилении санкций против России
Британия настаивает на усилении санкций против России
Новости: Правительство перераспределило средства на ремонт дорог
Правительство перераспределило средства на ремонт дорог
Новости: Месси хочет поработать над исполнением пенальти
Месси хочет поработать над исполнением пенальти
Новости: Орнелла Мути приедет в Украину, чтобы показать спектакль
Орнелла Мути приедет в Украину, чтобы показать спектакль
X

Mercedes-Benz показал свой первый электрокар

Смотрите фото (3)
Mercedes-Benz
18:35 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Одного заряда аккумулятора электрокара хватит на 450 километров.

Автопроизводитель Mercedes-Benz представил первый электрокар собственного производства.

Электрокар, который получил название EQC, должен стать конкурентом автомобилей Tesla. Отмечается, что изначально компания планировала вложить в производство электрокара 10 миллиардов евро, но в результате инвестировала гораздо больше.

Honda S660 получила неоклассический дизайн

На данный момент электрокар не доступен для заказа, его серийное производство начнется в начале следующего года. Автомобиль может проехать на одном заряде до 450 километров, от нуля до ста километров в час разгоняется за 5,1 секунды. Максимальная скорость электрокара – 180 километров в час.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Mercedes-Benz, Авто, Видео, Новинка, Электрокар.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Геральдика сегодня: Что обозначают эмблемы на капотах известных автомобилей Hyundai представила обновленный кроссовер Tucson Эпичный заезд по треку на бюджетном авто (Видео)

Последние новости

Стало известно, когда КПВВ "Станица Луганская" возобновит работу Вукоевич вернулся в сборную Хорватии после скандала на ЧМ-2018 ГПУ открыла дело по факту подачи ложных сведений в декларации министра
Сегодня читают
01 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 10 серию онлайн (Видео)
02 Климкин: Приглашение Путина на свадьбу повлияло на доверие между Киевом и Веной
03 Гороскоп на сегодня, 5 сентября: все знаки Зодиака
04 Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 5 серию онлайн (Видео)
05 День рождения Фредди Меркьюри: интересные факты о певце и главные хиты (Видео)
Новости сегодня
19:32 Трехсторонняя контактная группа по Донбассу встретится в Минске 19 сентября
19:32 Вышел новый трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства" (Видео)
19:29 Кабмин отменил госрегулирование цен на этиловый спирт и ряд товаров и услуг
19:26 Тренер Шахтера Фонсека против правила выездного гола
19:24 Около ста пассажиров авиарейса из Дубая в Нью-Йорк были госпитализированы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Германия признала "нормандский формат" важным в переговорах по Украине
Германия признала "нормандский формат" важным в переговорах по Украине
Новости: Кабмин может ввести дополнительный акциз на сигареты
Кабмин может ввести дополнительный акциз на сигареты
Новости: В Украину прибыло около 3 тысяч хасидских паломников
В Украину прибыло около 3 тысяч хасидских паломников
Новости: На Украину движется мощнейший метеоудар
На Украину движется мощнейший метеоудар
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь