Автоновости https://telegraf.com.ua/auto/4459534-v-ukraine-zametili-novyiy-superkar-lamborghini.html
В Украине заметили новый суперкар Lamborghini
14:05 Сегодня Телеграф
В Киеве засняли новое купе Lamborghini Huracan.
В Киеве засняли новое купе Lamborghini Huracan LP610-4. Суперкар Ламборгини является первым авто этой модели на украинских номерах.
По слухам, владельцем данного купе является известный драгрейсер Андрей Кравченко. Конечно, его боевой авто гораздо мощнее – 4000 л. с.
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Но и e Lamborghini Huracan характеристики приличные. Его 610-сильный V10 позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и развивать 325 км/ч.
Также это первая модель марки, получившая КПП с двумя сцеплениями. Конечно, Lamborghini Huracan ранее уже несколько раз замечали в нашей стране, но то были иностранные или нерастаможенные авто. Например, можно вспомнить Ламборгини в Карпатах или конфискованный на таможне суперкар.
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