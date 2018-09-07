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В Украине заметили новый суперкар Lamborghini

Новый суперкар Lamborghini
14:05 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info
Фото:gogetnews.info

В Киеве засняли новое купе Lamborghini Huracan.

В Киеве засняли новое купе Lamborghini Huracan LP610-4. Суперкар Ламборгини является первым авто этой модели на украинских номерах.

По слухам, владельцем данного купе является известный драгрейсер Андрей Кравченко. Конечно, его боевой авто гораздо мощнее – 4000 л. с.

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Но и e Lamborghini Huracan характеристики приличные. Его 610-сильный V10 позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и развивать 325 км/ч.

Также это первая модель марки, получившая КПП с двумя сцеплениями. Конечно, Lamborghini Huracan ранее уже несколько раз замечали в нашей стране, но то были иностранные или нерастаможенные авто. Например, можно вспомнить Ламборгини в Карпатах или конфискованный на таможне суперкар.

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