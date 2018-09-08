Tata Motors удивила автобусами на выставке Busworld India 2018 (Видео)

С 29 по 31 августа в индийском городе Бангалор проходил Международный автобусный салон Busworld India 2018. Платиновым спонсором выставки стал крупнейший автопроизводитель в Индии – компания Tata Motors.

Здесь следует отметить, что это уже 8-я по счету международная выставка Busworld India. А вот компания Tata Motors дебютировала здесь в роли участника только в этом году.

На своем стенде Tata Motors продемонстрировала несколько интересных автобусов, разработанных совместно с известным бразильским автобусным концерном Marcopolo и не только.

Здесь следует отметить модель Starbus Ultra AC с салоном на 22 сидячих мест. Эта машина привлекает внимание довольно интересным дизайном – с удивленными глазами-фарами, чем-то напоминающими южнокорейские машины.

Заслуживает внимания также автобус малого класса – Starbus AC Maxi Cab, который рассчитан всего на 12 пассажирских сидений.

Далее идет туристический автобус среднего класса Tata 1515 MCV Staff Bus. Эта модель совместный проект не только с Marcopolo, но и с египетским производителем автобусов – компанией MCV. Судя по индексу базового шасси, оно рассчитано на полную массу до 15 т и оснащается дизельным двигателем мощностью около 150 л.с.

Самым роскошным экспонатом платинового спонсора Busworld India 2018 стал 12-метровый туристический лайнер MAGNA, разработанным опять же в сотрудничестве с Marcopolo.