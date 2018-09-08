У настоящего символа украинского автопрома – тяжелых грузовиков КрАЗ –порядком запутанная родословная.

Первенец крупнейшего в Европе “грузового” автозавода – самосвал КрАЗ-222 “Днепр” – родился в самом начале 1950-х. Тогда завод в Кременчуге ни о каких автомобилях еще не мечтал, а занимался производством … стальных мостов для рек. Потом он еще производил кукурузоуборочные комбайны, свеклопогрузчики и асфальтовые катки, но большое автомобильное будущее было все также далеко. Тем временем в городе Ярославле, на тамошнем автомобильном заводе уже заканчивали проектировать трехосный грузовик с 6-цилиндровым наддувным дизелем, самосвальным кузовом и грузоподъемностью 10 тонн. Конструкторы завода ЯАЗ (Ярославского автомобильного, как вы понимаете) создали его на основе своих более ранних моделей ЯАЗ-200 и ЯАЗ-210.