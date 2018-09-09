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Три легендарных ретро авто проверили на выносливость в Украине (Видео)

Раритетные авто
01:38 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

Команда проекта "Кузница тест-трайва" доказала, что и дорожная пыль к лицу раритетным Волгам, Москвичам и Жигулям.

Неудивительно, что многие владельцы наводят марафет и приводят в порядок свою ретро технику. В тоже время команда проекта Кузница тест-трайва, занимающаяся поиском и тестом ретро авто, устроила настоящее испытание своим машинам.

Для этого были выбраны представители трех разных автомобильных заводов – ГАЗ-24 Волга, Москвич Иж-2125 Комби и ВАЗ-2102.

Три ретро авто должны были показать свои навыки в нескольких дисциплинах. Им предстояло не затеряться в современном трафике на асфальтовых дорогах.

Так же они должны продемонстрировать вместительность и ходовые качества в загруженном состоянии. А напоследок – показать проходимость в песке.

Для антуража посвятили данный автопробег ретро-рыбалке. А ради полноты эксперимента с собой прихватили аутентичный прицеп-палатку Скиф М1.

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Авто, Новости авто, Раритетные авто, Ретро-авто, Тест-драйв.
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