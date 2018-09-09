Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)

Мы не будем перечислять то, что временами люди находят в автомобилях – думаем, вы и сами догадываетесь. Лучше сразу перейдем к сути этого поста: один из американских дезинсекторов обнаружил в салоне заброшенного Chevrolet El Camino огромное гнездо европейских шершней – самых крупных ос в мире. Его размеры поражают настолько, что видео сложно смотреть без эмоций.

Гнездо “распростерлось” от нижней части водителя до самой крыши. Чтобы его ликвидировать, автору ролика, Трэвису Уотсону, понадобилось сначала обработать осиное жилище пестицидами, а затем разрывать его по частям. Причем куски гнезда еле поместились в приготовленный заранее под них пакет – можно услышать, как дезинсектор говорит: “Мне понадобится сумка побольше”.