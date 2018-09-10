На дорогах Солт-Лейк-Сити испытали электрический грузовик Tesla

Прототип электрического грузовика Tesla Electric Semi был замечен в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Судя по всему, зарегестрированный в Неваде грузовик совершает турне по дорогам США.

Женщина, которая назвалась сотрудницей Tesla, разместила в своем блоге снимки внешнего вида фуры и ее кабины. По уверениям женщины, грузовик был доступен для съемки в течение часа.

Читатели сайта Electrek отследили путешествие этого автомобиля по США. За последние недели Tesla Electric Semi видели в Колорадо, Иллинойсе, Арканзасе и Айове. Поездка, по-видимому, является способом продемонстрировать дальность действия электромобилей.

На веб-сайте Tesla говорится, что Semi может разогнаться от 0 до 60 миль / ч за 20 секунд и имеет дальность 300 миль. Ожидаемая базовая цена составляет 150 000$. Вероятно, поездка посвящена и демонстрации диапазона перемещения. Предполагается, что грузовик пойдет в серийное производство в 2019 году.