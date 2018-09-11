День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Главы МВД Украины и Грузии обсудили взаимодействие в борьбе с преступностью
Главы МВД Украины и Грузии обсудили взаимодействие в борьбе с преступностью
Новости: США могут ввести санкции против Международного уголовного суда в Гааге
США могут ввести санкции против Международного уголовного суда
Новости: Лига наций: Турция в компенсированное время одержала победу над Швецией
Лига наций: Турция в компенсированное время одержала победу над Швецией
Новости: Ученые обнаружили в Атакамском желобе три новых вида глубоководных рыб
Ученые обнаружили в Атакамском желобе три новых вида глубоководных рыб
X

Трактор с дисковой косилкой установил невероятный мировой рекорд (Видео)

Трактор СLAAS
03:41 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

Американские аграрии установили мировой рекорд на тракторе СLAAS, оснащенным дисковой косилкой.

Американский фермер Тейт Месберген установил мировой рекорд по накосу люцерны в течение 8 часов. И в этом ему помогла техника марки СLAAS. Дисковая косилка DISCO 1100 RC, установленная на колесном тракторе модели AXION 800, смогла обработать ни много ни мало 141,1 гектар растений. Это 40 гектаров больше, чем предыдущий рекорд.

Чтобы установить мировой рекорд трактор с косилкой обработали четыре поля. При этом время рекорда также включало переезд трактора с поля на поля, со складыванием косилки в транспортное положение и обратным раскладыванием.

Средняя скорость трактора с косилкой в рабочем положении составила 30 км/ч, а в транспортном положении – 50 км/ч. За один час фермер обрабатывал в среднем 17,6 гектаров. Это при том, что с одного гектара удалось накосить 5,24 т люцерны.

Накануне был сильный дождь – выпало 12,7 мм осадков, что затрудняло покос на первом поле. Тейту Месбергену во время 8-часового покоса пришлось два раза совершать незапланированную остановка. В первом случае дисковая косилка наехала на бетонный блок и нужно было убедиться в ее целостности. По условиям, не одно лезвие косилки не должно меняться во время установления рекорда.

Вторая остановка была вызвана необходимостью удостоверится в правильности складывания косился из рабочего положения в транспортное.

Тейт Месберген собирается официально подтвердить свой мировой рекорд и уже подал соответствующую заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Американские аграрии, Книга рекордов Гиннеса, Мировой рекорд, Новости авто, Трактор СLAAS.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Genesis Motor собирается превратить Essentia в серию Эксперты рассказали, каким был первый КрАЗ Tata Motors удивила автобусами на выставке Busworld India 2018 (Видео)

Последние новости

Лига наций: Португалия уверенно победила сборную Италии Ученые рассказали, что мужчин привлекает в женщинах больше всего Невероятные снимки, удивительные тем, что это вовсе не фотошоп (Фото)
Сегодня читают
01 Обладатель "Золотого мяча" - о матче Украина - Словакия в Лиге наций
02 УЕФА - о поведении фанатов сборной Украины в Чехии
03 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
04 Вратарь сборной Словакии - о поражении от Украины в Лиге наций
05 Манчестер Юнайтед готовит громкий трансфер
Новости сегодня
05:17 Тухель отправит Буффона в запас, место в основе займет Ареола
04:58 Завораживающие заброшенные места планеты, от которых холодок по коже (Фото)
04:30 Нападение на штаб-квартиру нефтяной компании в Ливии: 2 человека погибли, 10 пострадали
04:09 В Чехии загорелся склад с нефтепродуктами, есть пострадавшие
03:40 Погибший в Киеве иностранец не является инструктором НГУ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Совет ООН рассмотрит вопрос Украины 25 сентября
Совет ООН рассмотрит вопрос Украины 25 сентября
Новости: Украина не намерена пускать воду в оккупированный Крым
Украина не намерена пускать воду в Крым
Новости: Порошенко продлил срок осеннего призыва
Порошенко продлил срок осеннего призыва
Новости: Исследователи назвали главную причину мужской импотенции
Исследователи назвали главную причину мужской импотенции
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь