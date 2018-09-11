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Apple создала систему "умных фар" для автомобилей

Умные фары
13:07 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: auto-fan.com.ua

Компания Apple запатентовала умные фары для автомобилей.

В патентных базах США и других стран появился патент, принадлежащий компании Apple, в котором описан принцип действия "умных фар".

Суть разработки в том, что электронная система самостоятельно “высвечивает” опасные объекты на дороге и на траектории движения умной машины.

Для нахождения и определения характера объектов, которые требуют особого внимания, используются электронные и оптические датчики, а также радары. Фара изменяет направление пучков света и их фокус, освещая наиболее важные и опасные объекты, участки на линии движения и по сторонам в поле обзора.

Электронная система может проецировать изображения объектов на лобовое стекло, экран монитора или очки дополненной реальности. Освещенный "умными фарами" предмет намного лучше распознается "электронным мозгом".

Ранее в Apple сообщали, что они отказались от разработки собственного автомобиля. Однако появление таких разработок и их патентная защита могут говорить о том, что определенные планы на будущее, все же, существуют.

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Apple, Авто, Патент, Умные фары.
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