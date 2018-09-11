Концепт Genesis GV80 переделают на серийную модель

Первый кроссовер люксовой марки из Южной Кореи будет среднеразмерным гибридом или даже электрокаром и появится на рынке к 2020 году.

Ранее на этой неделе стало известно, что Genesis собирается пустить в серию элегантное спортивное купе на основе концепта Essentia, однако это будет небольшое количество машин для ограниченного круга покупателей. Будущий кроссовер же предназначен для массового рынка. По предварительной информации, прообразом для первого кроссовера марки станет концепт Genesis GV80, показанный весной прошлого года.

Вероятно, для кроссовера используют ту же платформу, на которой базируется новое поколение седана G80. Также вероятно, что в качестве силовых установок для SUV будут предлагаться не только V6 и V8, а гибридная силовая установка.

Компания никогда не отказывалась от идеи строительства электрокара, а учитывая то, что материнская компания Hyundai имеет значительные успехи в этой области, а электрификация кроссоверов является распространенной тенденцией – не исключено появление чисто электрической версии кроссовера Genesis.

Это предположение подкрепляют слова исполнительного директора Genesis Motor America Ирвина Рафаэля, который заявил, что запуск кроссовера "может быть прекрасным временем для внедрения других силовых агрегатов". По информации издание Сагѕсоорѕ, новый кроссовер составит конкуренцию топовым моделям Audi, BMW, Mercedes и Range Rover.