Невероятная авария с совершенно неожиданным концом (Видео)

Эта снятая на видеорегистратор авария показывает, насколько нужно быть осторожным водителям при обгоне или опережении многометрового автопоезда. ДТП с фургоном Ford Transit Custom произошло на одной из основных магистралей M20 в районе графства Кент, на юго-востоке Англии.

Водитель легкого развозного фургона Ford Transit Custom очень спешил и все искал подходящий момента для опережения многометрового автопоезда. Он начал выполнять маневры еще на развязке, когда фура поворачивала то вправо, то влево. Фургон сначала хотел юркнуть между фурой и отбойником слева (и это при левостороннем движении), а потом решил сделать это справа. Казалось бы, все идет хорошо.

Однако водитель фуры тоже видно сильно спешил и на повороте явно превысил безопасную скорость, после чего высоченный полуприцеп начал заваливаться набок. И в этот самый момент рядом с ним и оказался фургон. Прицеп просто упал на фургон. Боле того, он его еще и припечатал его к отбойнику.

Казалось бы, у водителя фургона нет никаких шансов остаться в живых. Каково же было удивление полицейских , приехавших на вызов, когда они увидели, что никто серьезно в аварии не пострадал.

Конечно, в этом есть и доля везения. Однако свою роль сыграла и отменная пассивная безопасность фургона Ford Transit Custom. Машина появилась на рынке в 2012 году и завоевала максимальные пять звезд в краш-тестах Euro NCAP. Свою сыграли жесткий кузов и многочисленные надувные подушки – как фронтальные, так боковые и оконные.