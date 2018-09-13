Появились снимки нового автомобиля Kia ProCeed

Мировая премьера новой Киа состоится в рамках автосалона в Париже, но посмотреть на оригинальный автомобиль можно уже сейчас. Новая версия Киа Сид получилась похожей на концепт-предвестник, но лишилась наиболее экстравагантных решений и обрела товарный вид.

Как вы могли заметить, самое главное изменение по сравнению с моделью предыдущего поколения – новый тип кузова. Дело в том, что Киа отказалась от трехдверного хэтчбека, поэтому ProCeed теперь является пятидверным shooting-brake. Такое решение было вызвано падением спроса на трехдверные хэтчи и желанием предложить более практичное решение в красивой упаковке.

Kia ProCeed достигает 4 604 мм в длину (что на 5 мм больше, чем в универсале Ceed) и 1 422 мм в высоту (на 43 мм ниже). Благодаря этому новый шутинг-брейк выглядит более динамичным автомобилем. По сравнению с остальными моделями линейки Ceed колесная база осталась прежней и равняется 2 650 мм. В багажнике можно обнаружить 594 литра, это меньше, чем в универсале с его 625-литровым багажным отсеком.

Для ProCeed не существует как таковой стандартной версии: автомобиль предложат в модификациях GT-Line и спортивной GT. Последняя будет оснащаться 201-сильным двигателем с 265 Нм крутящего момента и 18-дюймовыми колесными дисками (для GT-Line предусмотрены 17 дюймов). Европейские цены на новинку должны стартовать приблизительно с $31 000, а мощная версия GT приблизится к $38 000.