День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада призывает Россию освободить Сенцова
Канада призывает Россию освободить Сенцова
Новости: На Херсонщине выявили высокое содержание сульфата в почве
На Херсонщине выявили высокое содержание сульфата в почве
Новости: Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)
X

Volkswagen снимает с производства легендарную модель Beetle

Volkswagen Beetle
03:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Американское подразделение германского автоконцерна Volkswagen прекратит выпускать автомобиль популярной модели Beetle с середины 2019 года.

Volkswagen со следующего года свернет производство легендарной модели "Beetle".

Об этом объявили в американском подразделении автомобильной корпорации.

"Volkswagen Америки объявил, что прекратит производство легендарного Beetle в 2019 году", - говорится в сообщении, размещенном на сайте автокорпорации.

При этом никакой замены знаменитому автомобилю производитель не предложит.

"На нашем пути к превращению в полнолинейного, сосредоточенного на семье автопроизводителя в США, немедленных планов заменить "Beetle" нет", - отметил генеральный директор группы Volkswagen в США Генрих Воебкен.

При этом в компании подчеркнули, что в следующем году выпустят две финальные версии "Жука".

"Для чествования богатого наследия "Beetle", две специальные модели будут введены в последнем модельном году - Final Edition SE и Final Edition SEL", - говорится в пресс-релизе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Beetle, Volkswagen, Автомобили, Машины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Невероятная авария с совершенно неожиданным концом (Видео) Гонки дело не женское: девушка эффектно разбила дорогой спорткар (Видео) Концепт Genesis GV80 переделают на серийную модель

Последние новости

НСЖУ требует публичный отчет по расследованиям убийств журналистов Медики объяснили, кому вредно есть помидоры Омелян намерен судиться с НАБУ
Сегодня читают
01 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
02 Новая участница ВИА Гры: что известно о девушке
03 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
04 Украинка полтора месяца скрывается от мужа в посольстве в Тегеране
05 Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча
Новости сегодня
03:18 Эксперты рассказали о влиянии смартфонов на здоровье
03:02 Made in China: как кипит работа на китайских фабриках (Фото)
02:25 ЕС, Западные Балканы и Молдова активизировали трансграничное сотрудничество
02:14 Мало кто может разглядеть, что не так с этими снимками женщин (Фото)
01:46 Тренер Металлиста 1925 не будет кардинально менять команду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе
Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе
Новости: В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки
В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки
Новости: ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой (Фото)
ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь