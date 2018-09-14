Volkswagen снимает с производства легендарную модель Beetle

Volkswagen со следующего года свернет производство легендарной модели "Beetle".

Об этом объявили в американском подразделении автомобильной корпорации.

"Volkswagen Америки объявил, что прекратит производство легендарного Beetle в 2019 году", - говорится в сообщении, размещенном на сайте автокорпорации.

При этом никакой замены знаменитому автомобилю производитель не предложит.

"На нашем пути к превращению в полнолинейного, сосредоточенного на семье автопроизводителя в США, немедленных планов заменить "Beetle" нет", - отметил генеральный директор группы Volkswagen в США Генрих Воебкен.

При этом в компании подчеркнули, что в следующем году выпустят две финальные версии "Жука".

"Для чествования богатого наследия "Beetle", две специальные модели будут введены в последнем модельном году - Final Edition SE и Final Edition SEL", - говорится в пресс-релизе.