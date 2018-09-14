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В сети показали, как выглядит новый электрокар DS3 Crossback

Электрокар DS3 Crossback
10:03 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: vistanews.ru

Внешность кроссовера DS 3 Crossback раскрыли до премьеры.

У французской премиальной марки DS появится первый электрический SUV, снимки которого уже "просочились" в сеть до премьеры. Новинка от марки, принадлежащей PSA, дебютирует в октябре на Парижском автосалоне.

Форум Worldscoop опубликовал снимки "зеленого" кроссовера, который получит имя DS3 Crossback, без какого-либо камуфляжа. Дизайн этой модели во многом напоминает DS7 Crossback.

В основу новинки ляжет платформа e-CMP, которую Peugeot и Citroen тоже собираются использовать на своих грядущих электромобилях. О технической составляющей электрического кроссовера от DS известно немногое.

Автомобиль могут оснастить аккумулятором на 50 кВт/ч, при этом запас хода составит 200 км. Помимо электрической установки, модель получит бензиновые двигатели объемом 1,2 и 1,6 л, а также 1,5-литровый дизельный мотор.

Главными конкурентами авто станут корейский Hyundai Kona EV, немецкий Mercedes-Benz GLB и шведский Volvo XC40. Выпуск DS3 Crossback является важным этапов в стратегии марки, предусматривающей, что к 2025 году под брендом DS будут выходить только "зеленые" модели. Согласно плану руководства, каждый год марка должна выводить на рынок по одному гибриду.

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Все по теме:

DS3 Crossback, Авто, Новинка, Электрокар, Электрокар DS3 Crossback.
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