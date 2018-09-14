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BMW представила новую модификацию X2

BMW
16:38 Сегодня Телеграф
avtodream.org
Фото: avtodream.org

Эта машина поколения BMW X2 имеет заводской индекс M35i, однако об ее характеристиках следует задуматься.

Автомобиль поступит в продажу с передним приводом. Однако его будет сопровождать опция xDrive. Но новинка примечательна отнюдь не этим.

Есть две составляющих, которые отличают новинку от прочих новых представителей BMW. Во-первых, имеется так называемая M-платформа, которая передает усилия дифференциала на переднюю ось, что сокращает потерю тяги.

Во-вторых, на машине будет установлен самый сильный в линейке BMW двигатель на 4 цилиндра. Этот мотор с емкостью в 2 литра способен выдавать 302 лошадиные силы.

В помощь данной силовой установке идет автоматическая коробка передач на 8 ступеней. При такой «начинке» машина сможет брать сто километров всего за 4,9 секунд.

На M35i установлены колесные диски на 18 и 17 дюймов для передних и задних колес. Кроме того следует отметить модифицированное рулевое управление.

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Все по теме:

BMW, BMW X, M35i, X2, Авто, Движение, Индекс, Модификация, Транспорт.
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