Kia Motors представила новые Ceed GT и ProCeed

Корейский автопроизводитель почти одновременно представил две свежие модели: новое поколение Ceed GT и первый в своем роде пятидверный ProCeed.

Модель Ceed, которая впервые появилась в 2006 году, была создана европейским подразделением южнокорейской марки. Над новым поколением модели также работали в Старом мире. Но на этот раз горячую версию модели ProCeed решили сделать не трехдверным хэтчбеком, а модным сегодня шутинг-брейком с пятью дверями. Этот тип кузова отличается покатой крышей, которая плавно перетекает в двери багажника. Оформление задней части автомобиля отличается от кормы хэтчбека и универсала, представленных ранее.

Новинка оказалась достаточно близкой по дизайну к концепту Kia Ceed Shooting Brake 2017 года. ProCeed построен на платформе K2 с собственными настройками подвески и более жесткими пружинами. Шутинг-брейк оказался на пять миллиметров длиннее и на 43 миллиметра ниже универсала Sportswagon. А вот колесная база у него такая же – 2650 мм. Клиренс ProCeed просел на 5 мм – до 135, а емкость багажника на 30 литров меньше, чем у универсала – 594 литра.

Выбор двигателей для нового Kia ProCeed включает пару бензиновых турбо: 1.0 (120 л.с.) и 1.4 T-GDi (140 л.с.), а также турбо-дизель 1.6 (136 л.с.). В оснащение новинки входит информационно-развлекательная система с семи- или восьмидюймовым сенсорным дисплеем, аудиосистема премиум класса JBL, функция бесключевого доступа, автоматического открытия двери багажника, система выбора режима движения, обогрев лобового стекла, беспроводная зарядка для смартфонов, подогрев переднего и заднего ряда сидений. Системы помощи водителю включают функцию удержания в полосе движения, которая работает на скоростях до 180 км/ч, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, систему предотвращения лобовых столкновений с функцией распознавания пешеходов и систему электронного контроля устойчивости с возможностью векторизации тяги.

Публичная презентация модели Kia ProCeed состоится на автосалоне в Париже в октябре. Продажи нового Kia ProCeed в Европе начнутся в первом квартале 2019 года.

Второй дебютант от Kia – новый Ceed GT. Эта модель также разработана, спроектирована и построена в Европе. И, конечно, ориентирована на покупателей Старого мира.

Автомобиль получил мощный 1,6-литровый двигатель T-GDi, который производит 204 л.с. Впервые модель будет предлагаться с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением в качестве опции, а 6-ступенчатая “механика” будет базовым оснащением. Машины с 7-АКП комплектуются подрулевыми лепестками и системой выбора режимов движения с двумя готовыми наборами настроек.

Ceed GT получила выхлопную систему с управляемыми заслонками, которые усиливают звук двигателя во время активного ускорения. Подвеска и электроника GT тоже имеют особые настройки, которых нет ни у хэтчбека, ни у ProCeed.

Новое поколение Kia Ceed GT будет представлено публике вместе с ProCeed на автосалоне в Париже. Одновременно начнутся и продажи обеих моделей в Европе.