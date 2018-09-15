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Илон Маск хочет прокладывать подземные тоннели к частным гаражам

Подземный тоннель
09:04 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: auto.24tv.ua

Очередной гениальный план для Boring Company.

Boring Company (“скучная/бурильная компания”) получила разрешение на строительство экспериментального гаража с подземным выходом. Из гаража автомобиль попадает прямо в скоростной тоннель, в котором нет пробок.

Похоже, Илон Маск задумал превратить богачей в таких себе Бэтменов с тайным выходом из гаража. Бурильная фирма Boring Company уже прокладывает под городом сеть тонелей для Hyperloop, такие же подземные трассы могут использоваться для движения автомобилей. Доступ к тонелям без пробок, конечно, будет не бесплатным. Но как попасть в туннель, если на поверхности можно попасть в пробку едва выехав из гаража?

Очень просто: прокопать вертикальную шахту с лифтом и туннель к подземной магистрали! Может и не очень просто, но точно возможно для человека, который сделал электромобили популярными во всем мире, запускает космические корабли и автомобили в космос и разрабатывает беспилотные грузовики.

Недавно компания приобрела земельный участок в Калифорнии и получила разрешение от местной власти на строительство шахты, сообщает Mercury News. На этом месте будет возведен гараж с подземным выходом прямо в тоннель.

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Все по теме:

Boring Company, Авто, Гаражи, Илон Маск, Подземные тоннели, Подземный тоннель, Строительство.
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